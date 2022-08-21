Вооруженные Силы РФ разместили по всей территории Запорожской атомной єлектростанции большие объемы автомобильного топлива, что свидетельствует о подготовке возможной провокации с организацией пожара.

Об этом со ссылкой на источник в украинской разведке сообщил на своей странице в Facebook руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк.

«Источники украинской разведки на Запорожской атомной электростанции сообщают, что россияне вопреки технике безопасности разместили по всей территории станции значительные объемы автомобильного топлива», — говорится в сообщении.

«Возможна провокация с организацией пожара», — сообщил руководитель ЦОР.

«На это указывает также направление на станцию дополнительных подразделений РХБЗ (Войска радиационной, химической и биологической защи́ты Вооружённых сил Росси́йской Федера́ции – ред.)», — подытожил Александр В. Данилюк.

Напомним, что Россия отказалась убрать с территории ЗАЭС оружие.

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что оружие необходимо России, чтобы «защитить» захваченную АЭС от «терактов».

Ранее генсек ООН призвал установить периметр безопасности вокруг ЗАЭС и вывести войска РФ. Антониу Гутерриш подчеркнул, АЭС не должна использоваться в качестве части какой-либо военной операции.США также призвали создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС и вывести российских военных.

Россия размещает на территории атомной станции взрывчатку, артиллерию, бронетехнику, игнорируя правила безопасности. Кроме того, российские военные начали организовывать в Энергодаре провокации с целью обвинить в обстреле АЭС украинских военных.

