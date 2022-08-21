В ходе захвата россиянами части Киевской области правоохранители помогли эвакуироваться с оккупированных территорий огромному количеству людей. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook полиции Киевской области. "Вместе с военными, спасателями и органами местного самоуправления полиция Киевской области обеспечила эвакуацию более 100 тысяч граждан с оккупированных территорий", – указывают правоохранители. Отмечается также, что полицейские обеспечили эффективное противодействие ДРГ и коллаборантам. Сейчас продолжают стоять на страже безопасности и правопорядка столичной области. Напомним, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук призвала жителей Донецкой области срочно эвакуироваться. Также РБК-Украина публиковала график эвакуационных поездов из Донецкой области. При этом обязательная эвакуация может быть введена не только в Донецкой области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.