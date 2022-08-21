21 августа по религиозному календарю чтят память преподобного Григория, иконописца Печерского. Также в мире отмечают Международный день памяти и поминовение жертв терроризма. Что можно, нельзя делать в этот день и у кого день ангела – читайте ниже в материале Styler. Именины отмечают владельцы следующих имен: Герман, Григорий, Емельян, Леонид, Мирон, Николай, Федор. Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела! Народные приметы и традиции: Какая погода сегодня – таким будет январь; Жаркий день сулит теплую осень; Наши предки заметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая. Южный ветер означает, что уже можно собирать овес; Большой урожай рябины обещает заморозки. Что нельзя работы в этот день: В этот день лучше не заниматься домашними делами; Нельзя сегодня строить планы на далекое будущее; Запрещается принимать важные решения и заключать соглашения. Раньше мы сообщали, когда празднуют Ореховый Спас, и что нужно сделать по сей день. Также мы писали о праздниках, которые ждут украинцев в сентябре 2022 года.