Российские оккупанты вывели два надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Опасность ракетных ударов по украинским городам сохраняется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Украинские военные отмечают, что корабельная группировка вражеского флота после шторма увеличена до 15 единиц, продолжающих маневрировать в ракетно-безопасных районах моря. "Наготове два надводных и один подводный ракетоноситель с суммарным залпом 20 ракет типа "Калибр" и два ВДК", — указали в ОК "Юг". Следовательно, угроза ударов в зоне достижения вражеского вооружения остается актуальной. Наши воины призывали не подвергать себя опасности и прислушиваться к советам и требованиям военного командования. Напомним, в ночь на 21 августа в Харькове, Николаеве и Одессе во время воздушных тревог были слышны звуки взрывов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.