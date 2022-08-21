После атак на военную инфраструктуру в оккупированном Крыму россияне рассматривают возможность ужесточения безопасности на полуострове. Однако тогда им придется отвлечь часть своих сил от линии фронта. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что Москва использовала все типы сил безопасности, в том числе Росгвардию. Следовательно, продолжительная неспособность остановить атаки на оккупированный Крым может вызвать недовольство в российском обществе. "Один российский блоггер подверг критике войска РФ за то, что они не использовали больше средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) после первой атаки беспилотника 31 июля", — указывают в ISW Кроме этого, в отчете добавляется, что о растущей обеспокоенности общества эффективностью российских мер безопасности в Крыму могут свидетельствовать пробки, которые наблюдаются на выезде с оккупированного полуострова. Напомним, недалеко от побережья временно оккупированного Крыма, а именно в Алупке, были слышны взрывы. Звуки раздались вечером 20 августа. К слову, 20 августа в оккупированном Крыму работала ПВО. Жители курортного села Оленевка слышали взрывы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.