Российские оккупанты в ночь на 21 августа выпустили две ракеты "Калибр" по Одесской области. Их сбила украинская система ПВО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг". Отмечается, что ракеты удалось сбить около 03:00 часов. Эффективно проделал свою работу зенитно-ракетное подразделение. "Над морем уничтожены две крылатые ракеты типа "Калибр", которые оккупанты выпустили именно из акватории Черного моря", — указали военные. В Воздушном командовании "Юг" призвали соблюдать нормы безопасности и не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге. Напомним, в Одессе посреди ночи 21 августа были слышны звуки взрывов. В городе выли сирены, граждан призывали пройти в укрытие. К слову, оккупанты вывели два надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Опасность ракетных ударов по украинским городам сохраняется. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.