Александр Усик после боя против Энтони Джошуа назвал имя своего следующего соперника. Он выразил желание разделить ринг с Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, сделанное чемпионом сразу после победы в поединке-реванше. "Я буду боксировать с Тайсоном Фьюри, или не буду боксировать вообще", — сказал Усик. Он также обратился к британцу напрямую и призвал его вернуться на ринг.

"Hey Tyson, back in the ring please!" — @usykaa pic.twitter.com/knXGWygzzq — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 21, 2022 В ночь на 21 августа Усик защитил чемпионские пояса по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, а также выиграл вакантный пояс от журнала The Ring. Однако чтобы стать абсолютным чемпионом мира ему не хватает одного звания — по версии WBC. Этим поясом ныне владеет Тайсон Фьюри. Напомним, мы ранее опубликовали хронологию событий сражения-реванша между Усиком и Джошуа.