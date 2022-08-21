В Албании три человека с паспортами граждан России и Украины пытались проникнуть на военный завод. Во время их задержания пострадали два солдата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, которую цитирует албанское Министерство обороны. Нарушители попытались попасть на территорию предприятия Gramsh, работающего на оборонную промышленность Албании. Один из них – 24-летний гражданин РФ – пытался фотографировать военный объект Во время задержания он применил против охранников завода баллончик с газом. Двое других — россиянка 33 года и 25-летний украинец — также были пойманы неподалеку. Теперь этих трех человек подозревают в шпионаже. Что известно о Gramsh Как сообщается на сайте Минобороны, сейчас завод предоставляет производственные услуги для военно-промышленного комплекса. Многие туристы посещают Албанию во время летних каникул. Однако военный объект расположен на расстоянии более 70 километров от пляжей. Напомним, бойцы Национальной гвардии задержали в Киеве двоих мужчин. Злоумышленники собирали информацию для врага. К слову, в июле в Закарпатской области задержан вражеский шпион, который хотел проникнуть в волонтерские организации.