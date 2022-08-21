Сегодня Киевский метрополитен меняет продолжительность своей работы. Перевозка пассажиров будет осуществляться с 6:00 до 21:00. Такой график будет действителен в течение четырех дней – включительно ко Дню Независимости, 24 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен" в Facebook. "С 21 по 24 августа (четыре дня) Киевский метрополитен будет работать для перевозок пассажиров с 6:00 до 21:00", — говорится в сообщении. В метрополитене просят людей планировать свои маршруты с учетом работы транспорта. При этом подземные станции как укрытие по-прежнему будут работать круглосуточно. Как сообщалось ранее, столичные власти сменят формат пропусков для передвижения во время комендантского часа. Это делается, поскольку нынешние пропуски часто подделываются. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.