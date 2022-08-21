В Одессе посреди ночи 21 августа были слышны звуки взрывов. В городе выли сирены, граждан призывали пройти в укрытие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное. Журналисты отмечают, что взрывы прогремели спустя несколько минут после оглашения воздушной тревоги. Местные средства массовой информации указывают, что было слышно 5 мощных звуков. Не исключают работу системы ПВО. Местные жители должны пройти в укрытие и находиться там до сигнала об отбое ракетной опасности. Напомним, ночью 21 августа взрывы раздавались в Харькове и Николаеве. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.