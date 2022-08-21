Вооруженные силы Ирака нанесли авиудару по укрытию боевиков группировки "Исламское государство" (ИГИЛ). В результате атаки 6 террористов были уничтожены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua. Операцию провели 20 августа в провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада. Отмечается, что среди ликвидированных боевиков — лидер ИГИЛ в этой провинции Абу Марьям аль-Кахтани. Он был причастен к многочисленным убийствам и похищениям силовиков и гражданских лиц. К слову, за последние несколько месяцев военнослужащие Ирака провели ряд операций против экстремистов, чтобы подавить их активизацию. Напомним, в июле американские военные убили лидера террористической организации ИГИЛ в Сирии во время авиаудара.