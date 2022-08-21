Президент Владимир Зеленский поздравил Александра Усика с защитой чемпионских поясов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в поединке против Энтони Джошуа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы государства. Зеленский отметил, что победа была тяжелой, но важной и нужной. "Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут сражаться за это и непременно победят", — подчеркнул президент. Напомним, Усик выразил желание разделить ринг с Тайсоном Фьюри, владеющим чемпионским поясом по версии WBC. К слову, РБК-Украина ранее опубликовала хронологию событий боя-реванша между Усиком и Джошуа.