22 августа все православные мира чтят память апостола Матфея. Что можно делать, а что нет, чем день особенный и у кого именины – читайте в материале Styler. Матвей родился в Вифлееме. С детства он был учеником Симеона Богоприемца. После встречи Христа неотступно следовал за ним повсюду. Когда Иуда предал Иисуса и Вознесение Господнего был избран двенадцатым апостолом, и среди прочих проповедовал во многих городах. Не раз Господь отводил опасность от Матфия. После возвращения в Иудею Святой был схвачен по приказу иудейского первосвященника Анана (ожесточенно ненавидел все, что было связано с христианством), приговорен к смертной казни. В народе праздник называли Змеесос по старому поверью, свидетельствующему, что именно 22 августа змеи нападают на коров. Было строго-настрого запрещено ставить ведро со свежим молоком на стол или стул. Скот пытались не выпускать на пастбище, молоко доели в одиночестве и сразу делали из него оладьи, чтобы "не сглазили". Главные приметы этой даты Если ветер южный и вихревой – зимой много снега будет. На Матвея летний дождь с осенним встречается. О работе в поле в этот день говорили: "На Матвея ненастного всякий труд бесполезен". Что нельзя делать сегодня Нельзя пить снадобье из трав. Нельзя потирать руку об руку, иначе на время избавитесь от прибыли. Нельзя смотреть на луну, чтобы не болела голова. Не стоит делать дорогие покупки. Не стоит заниматься заготовками на зиму. Кого сегодня поздравить с именинами День ангела отмечают владельцы таких имен: Ян, Яков, Юлиан, Самуил, Петр, Матвей, Макар, Леонтий, Иван, Дмитрий, Григорий, Антон, Алексей, Мария, Ирина, Арина. Раньше мы сообщали, когда празднуют Ореховый Спас, и что нужно сделать по сей день. Также мы писали о праздниках, которые ждут украинцев в сентябре 2022 года.