В Украине на границе с Польшей с 1 сентября организация движения транспорта через пункты пропуска будет проходить по новым правилам. Нововведения призваны решить проблему длинных очередей и тянучек. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины. Так, в рамках пилотного проекта временно изменят категории пунктов пропуска украинско-польского участка границы — легковушки и грузовики разведут по разным ЧП. Отмечается, что в ходе двусторонних встреч между представителями таможенных служб, министерств инфраструктуры и транспорта Украины и Польши было согласовано, что движение ТС полной массой до 7,5 тонн должно направляться на меньшие пункты пропуска, а именно: "Устилуг – Зосин", "Грушев – Будомеж", "Смельница – Кросценко" "Угринов – Долгобычев". Для авто полной массой более 7,5 тонн будут открыты пункты пропуска: "Рава-Русская — Позвоночное"; "Краковец – Корчёва"; "Шегини – Медика"; "Ягодин – Дорогуск". Такой пилотный проект по изменениям в организации движения транспорта продлится с 1 сентября по 30 ноября на всех пунктах пропуска украинско-польской границы. По результатам такого эксперимента с порядком организации его могут перевести на постоянную основу.

Легковой и грузовой транспорт разведут по разным пунктам пропуска на украинско-польской границе (фото: facebook.com/UkraineCustoms) Ранее сообщалось, что в Украине на границе с Польшей на пунктах пропуска запустят платную е-очередь. Также мы писали о том, что в начале августа полсотни человек перекрыли дорогу у границы во Львовской области вблизи пропускного пункта "Рава-Русская".