На Кубе зафиксирован первый случай заражения вирусом оспы обезьян. Инфицированным оказался турист из Италии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua. Согласно данным Министерства здравоохранения страны, зараженный инфекцией итальянец прибыл на Кубу 15 августа. Впоследствии его госпитализировали в критическом состоянии. СМИ указывают, что мужчина остановился в съемном доме и успел посетить несколько мест в западных провинциях Кубы. Что известно о обезьяньей оспе Оспа обезьян – это вирусное заболевание, которое передается человеку от животных. Симптомы заболевания похожи на те, которые фиксировали у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезные. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, сыпь на коже. Обычно симптомы проходят без какого-либо лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти. Кстати, по информации ВОЗ, уже в 92 странах мира выявлено 35 тысяч случаев этой болезни, из которых 12 человек — умерли. Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что шансы на распространение обезьяньей оспы в нашей стране очень малы. Детальнее о симптомах и передаче заболевания — читайте в материале РБК-Украина.