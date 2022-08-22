В Украине сегодня, 22 августа, будет преобладать сухая погода. Лишь в западной части страны дожди и грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. В западных областях местами кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять : в северных областях ночью +15+17, днем +27+29 градусов; на западе ночью +15+17 градусов, а днем +25+28; в восточных областях ночью +15+17, днем +29+32 градусов; на юге страны ночью +19+22 градуса, а днем +29+31; в центральных областях ночью +14+18, днем +26+29 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16+18, а днем +27+29. Напомним, ранее синоптики рассказывали, где в Украине ожидаются дожди, где жара до +32 градусов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.