Российские оккупанты 22 августа нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова. В результате атаки врага есть разрушение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова. Мэр отметил, что захватчики продолжили "свою практику ночных обстрелов". "В 02:49 враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект. Разрушено двухэтажное здание", — рассказал Терехов. По словам городского головы, был небольшой пожар. Однако информации о пострадавших, к счастью, нет. Напомним, в ночь на 22 августа в Харькове были слышны звуки взрывов. В городе объявляли воздушную тревогу. К слову, вечером 21 августа оккупанты обстреляли Киевский район Харькова. Терехов заявлял о 3 прилетах. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.