Российские оккупанты, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС. Враг хочет устроить там пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook координатора общественного движения "Общее дело" Александра Данилюка. "Источники украинской разведки на ЗАЭС информируют, что россияне вопреки технике безопасности разместили по всей территории станции значительные объемы автомобильного горючего", — отметил правозащитник. По словам Данилюка, на ЗАЭС возможна провокация с организацией пожара. "На это указывает также направление на станцию дополнительных подразделений РХБО (войск радиационной, химической и биологической защиты)", — добавил он. Напомним, российские оккупанты повредили эстакаду на Запорожской АЭС, поэтому есть риск нарушения норм радиационной безопасности. Также стоит отметить, что МАГАТЭ ранее заявило о готовности направить миссию на ЗАЭС во главе с гендиректором. Украина требует, чтобы эксперты ехали на станцию через подконтрольную территорию. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.