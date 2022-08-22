В ближайшие месяцы россияне, вероятно, не смогут выделить достаточно ресурсов и без сил для захвата большего количества украинских территорий. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что наступательные операции РФ на востоке Украины исчерпали импульс, который приобрели в конце июля. "Оккупанты не способны извлечь выгоду из предыдущих успехов вокруг Бахмута и Авдеевки, что является примером более фундаментальной российской военной проблемы — неспособности превратить тактические успехи в оперативные", — пояснили в ISW. Захватчикам постоянно не удавалось воспользоваться тактическими прорывами, чтобы маневрировать в тыловые районы или вывести из строя значительную часть украинских оборонных рубежей. Следовательно, они вынуждены были давать украинцам время, чтобы тактически выйти из боя и восстановить оборонительные позиции, против которых россияне должны начать новые атаки. "Это недостаток, который, вероятно, помешает РФ добиться значительных территориальных успехов в ближайшие месяцы , разве что произойдут серьезные изменения в поле боя", — подчеркнули в Институте изучения войны. Напомним, украинские военные нанесли два удара по опорному пункту и скоплению живой силы и техники оккупантов на юге. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.