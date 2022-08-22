Российские оккупанты в ночь на 22 августа нанесли удар по школе в Донецкой области. В результате обстрела учебное заведение потерпело серьезные разрушения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВО Павла Кириленко. "Еще одна школа в Донецкой области стала целью для россиян – на этот раз Константиновская школа №17", – отметил чиновник. По словам Кириленко, удар оккупанты нанесли около четырех утра. Здание получило серьезные повреждения, но никто не пострадал. Всего с начала полномасштабного вторжения захватчики повредили уже 594 учебных заведения в Донецкой области, в том числе 263 школы. Кроме этого, глава ОВА рассказал, что ночью 22 августа враг обстрелял ракетами Торецк. К счастью, обошлось без жертв, но есть поврежденные дома. "Все российские преступления на нашей земле тщательно документируем. За все будут отвечать", – добавил Кириленко. Напомним, россияне в ночь на 22 августа нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова. В результате атаки врага есть разрушение. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.