Россияне, отдыхавшие в оккупированном Крыму, выставили в соцсетях фото системы противовоздушной обороны С-400 армии РФ под Евпаторией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter швейцарского исследователя спутниковых снимков Бенджамина Питте. Независимый OSINT-исследователь обратил внимание на фотографии базы ПВО, которая виднеется вдали, опубликованные гражданами России в конце июля. Фотографии содержали геолокационные отметки, которые позволили аналитику установить, что они были сделаны вблизи села Молочное в районе Евпатории. "Здесь расположена батарея ПВО: 45.1809403, 33.2317835", – уточнил Питте.

Новые фото подтверждают место жительства авиакомпании вблизи Евпатория. Комплект приведен на сайте около 20 июля. — Benjamin Pittet (@COUPSURE) August 21, 2022

Крупным планом фотографии оборудования при движении вокруг пляжа. https://t.co/kuFvZsNPV8 — Benjamin Pittet (@COUPSURE) August 21, 2022 Напомним, во временно оккупированном Крыму женщина, хвастаясь "защитой" полуострова, раскрыла месторасположение российских ПВО. К слову, 21 августа во временно оккупированном Севастополе снова сработала система противовоздушной обороны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.