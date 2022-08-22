Соединенные Штаты планируют рекордно увеличить объем добычи нефти. Соответствующее количество ожидается в 2023 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики США Дженнифер Гренголм в интервью на канале Fox News Sunday, обнародованном Голосом Америки. "Речь идет о спросе и его удовлетворении. Когда Россия ворвалась в Украину, глобальные рынки потеряли миллионы баррелей. Поскольку нефтью торгуют глобально, мы должны компенсировать это потерянное количество топлива", — отметила чиновник. По словам главы Минэнергетики, Штаты будут добывать к 2023 году 12,7 миллиона баррелей нефти в день. В настоящее время эта цифра составляет 12 миллионов. Гренголм добавила, что решение президента США Джо Байдена выделять миллион баррелей в день из Стратегического нефтяного резервного фонда и призывы к нефтяному сектору увеличить производство являются ключевыми для снижения цен на топливо. Как писало РБК-Украина, На этой неделе нефть марки Brent достигла самого низкого уровня с февраля. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.