Украинские военные ужесточили огневой контроль Каховского моста. Следовательно, оккупантам станет гораздо труднее им пользоваться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "В рамках выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями усилен огневой контроль и откорректирована пропускная способность Каховского моста", — отметили наши воины. Таким образом, российским оккупантам теперь будет гораздо труднее пользоваться мостом. Напомним, авиация нанесла 2 удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.