В Николаеве и Харькове в ночь на 22 августа были слышны звуки взрывов. В городах была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное. "В Николаеве и Харькове раздались взрывы", — отметили журналисты. Граждане должны немедленно пройти в укрытие и не подвергать себя и своих близких опасности. Выходить из хранилищ можно только после сигнала об отбое воздушной тревоги. Напомним, вечером 21 августа в Николаеве были слышны звуки взрывов. Однако воздушную тревогу в городе не объявляли. К слову, оккупанты используют по Николаеву нетипичное оружие — зенитно-ракетные системы С-300. Именно поэтому обстрел приносит городу сильнейшие разрушения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.