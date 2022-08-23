23 августа православные чтят память святого Лаврентия Римского. Что можно делать, а что нет, кому молиться, и у кого именины – читайте в материале Styler.

При жизни прославился Лаврентий многими талантами. Когда татары напали на Калугу, он первым предупредил об этом князя. В честь своей благодарности, князь калужский устроил в его память монашескую обитель на месте подвигов святого.

Ранее считалось, что Лаврентий защищает людей от сглаза и болезней, а также способен вылечить от недуга глаз. В этот день ему обязательно нужно помолиться.

В старину считалось, что символ этого дня – вода. Девушки с самого утра ходили умываться в источник, чтобы продолжить здоровье и молодость. Роса, которую собирали на рассвете, обладала целебными свойствами. Народные приметы 23 августа Если появилась вечерняя заря с красноватым оттенком, а заходящее солнце также покраснело — ночью будет гроза. Когда летом в прохладную погоду слышится гром, такая погода будет долго. Если сорняки летом растут особенно высоки, зима будет снеговой. Что сегодня лучше не делать? На Лаврентии нельзя купаться в реках и любых других водоемах. Нельзя убирать дома. Следует воздержаться от приготовления пищи. Не стоит браться за спицы и иглы.

Сегодня именины отмечают люди с именами: Лаврентий, Лавр, Афанасий, Роман, Афанасий, Феликс и Вячеслав. Раньше мы сообщали, когда празднуют Ореховый Спас, и что нужно сделать по сей день. Также мы писали о праздниках, которые ждут украинцев в сентябре 2022 года.