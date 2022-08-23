Львовский Оборонный Кластер, Run Ukraine и беговой клуб ProBig инициировали международный благотворительный онлайн «Пробег до 100 тысяч бронежилетов», чтобы собрать средства и реализовать первую оперативную цель создания ЛОК – обеспечить для сил обороны Украины 100 тысяч бронежилетов .«Потребность в бронежилетах остается. Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше военных, медиков, работников ГСЧС, полицейских получили бронежилеты для своей ежедневной работы», — отметил Максим Плехов, Председатель правления Львовского Оборонного Кластера.



С начала полномасштабного вторжения ЛОК уже бесплатно снабдил бронежилетами 80 тысяч военнослужащих.Видео проекта«100% средств от регистрационного взноса будут направлены на изготовление бронежилетов для наших защитников. Цель проекта важна. И мне это очень близко, ведь мой муж до 24 февраля профессиональный спортсмен, олимпиец, а с 25 февраля доброволец ВСУ и уже четыре месяца находится на линии фронта. Его и собратьев защищают бронежилеты от ЛОК», — рассказывает Арина Демьянюк, основательница и главный тренер бегового клуба PROBIG.



Как вознаграждение, каждый участник международного «Пробега до 100 тысяч бронежилетов» получит уникальную памятную медаль из бронестали из остатков после порезки листа на плиты, которые являются основным защитным элементом бронежелетов украинских военных.« Пробег до 100 тысяч бронежилетов» продлится до 19 сентября. Будет проходить он в онлайн-формате, так что присоединиться может любой желающий, из любого уголка Украины или мира. Участник сам выбирает локацию, время и комфортную дистанцию. Приглашаем участвовать профессиональных бегунов и всех, кто поддерживает Украину », – прокомментировала Виктория Веремиенко, Маркетинг директор, партнер Run Ukraine.Стоимость регистрации — 890 гривен, и участники, по желанию, могут задонатить большую сумму. Напомним, что 100% средств от регистрационного взноса участников в Пробеге будут направлены на изготовление бронежилетов для украинских военных. Организаторы мероприятия приглашают зарегистрироваться на Пробег на сайте: https://do100.com.ua/Бегаем, чтобы защитить тех, кто защищает нас!Справка об инициаторах Пробега:Львовский Оборонный Кластер – объединение специалистов оборонных предприятий, волонтеров и производственных мощностей. Их целью является обеспечение защитников Украины качественными и проверенными бронежилетами.Run Ukraine — один из самых известных и крупнейших организаторов спортивных событий в Украине, таких как Work.ua Kyiv Half Marathon, Wizz Air Kyiv City Marathon, Renovation Run и т.д.ProBig – беговой клуб города Львова. Основатели Орыся и Дмитрий Демьянюки – профессиональные спортсмены-легкоатлеты, многократные чемпионы Украины и члены национальной сборной команды Украины. С началом полномасштабной войны Дмитрий пошел добровольцем в ВСУ, Арина же регулярно проводит благотворительные спортивные инициативы для помощи украинцам и ВСУ.