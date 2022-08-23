После поражения 0:2 у Лодзи у «Динамо» Киев нет другого выбора, как рисковать в Лиссабоне. Но «Бенфика» выглядит очень мощно.

Эксперты прогнозируют очередные попытки «Бело-синих» спасти кризисную ситуацию. Сейчас «Динамо» Киев банально не умеет играть первым номером, пользуется тактикой ожидания и резких контрвыпадов. А на этот раз придется играть более агрессивно впереди, где-то даже сознательно рисковать. Все же, букмекеры уверены в победе «Бенфике» в этом поединке. БК Винлайн предлагает на такой исход приятный коэффициент 1.31. Чтобы удобно делать ставки и просматривать выгодные коэффициенты на разные линии, следует скачать приложение от БК на телефон. Как быстро и легко установить Винлайн на Андроид рассказали по ссылке — https://bookmaker-ratings.lv/ru/wiki/winline-mobil-noe-prilozhenie-skachat-dlya-android-android/.

Очень жаль было «Динамо» Киев по результатам игры в Лодзе. Действительно, киевляне не заслужили уступить 0:2. Сами себе привезли второй гол, но перед этим создали немало случаев у ворот Бенфики. Снова удачно отыграл лидер «Бело-синих» Цыганков, неплохо вошел в игру Караваев, разочаровал Беседин.

«Бенфика» сегодня может даже выставить с первых минут в старте нашего Романа Яремчука. Португальцы уже одной ногой в Лиге чемпионов. Превосходство в два гола позволяет коллективу Роджера Шмидта экспериментировать и диктовать гостям свои правила игры. Обычно португальцы дома действуют очень внушительно.

В финальном сезоне Лиги чемпионов «Бенфика» выступила больше всего – команда безгранично радовалась на групповом этапе, а затем дошла до четвертьфинала. На этой стадии португальский клуб противостоял «Ливерпулю», а в игре разгромил «Мерсисайд» с общим счетом 6:4.

Первая игра против сегодняшнего соперника «бело-синих» завершилась поражением – в Польше португальцы победили со счетом 2:0. В украинской Суперлиге в прошлом сезоне команда Мирчи Луческу провела лишь 18 игр, одержав 14 побед и 3 ничьих, набрав 45 очков, занимая второе место.

В первой игре «Бенфика» доказала свою силу и стала сегодняшним фаворитом. Также на стороне португальцев уровень и опыт исполнителей.