Западную часть Украины сегодня, 23 августа, покроют грозовые дожди. Однако по всей территории нашей страны будет сохраняться жаркая погода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня грозовые дожди ожидаются на мероприятии, а именно во Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Возможны шквалы, а то и град. На остальной территории будет сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +15+18, днем +29+32 градуса; на западе ночью +15+17 градусов, а днем +27+29; в восточных областях ночью +18+21, днем +32+34 градуса; на юге страны ночью +19+21 градус, а днем +30+33; в центральных областях ночью +17+19, днем +29+32 градуса. Погода в Киеве В столице сегодня будет сухо и солнечно. Ветер юго-восточный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16+18, а днем +29+31 градус. Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на ближайшую неделю. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.