Для чистой вкусной воды прямо из-под крана домашняя система фильтрации воды просто необходима. Независимо от того, есть ли в доме централизованное водоснабжение или колодезная вода, состав воды может быть не таким чистым, как вы думаете. Вода из обоих источников может быть загрязнена отложениями, минералами и бактериями, некоторые из которых более вредны, чем другие.

Каждый человек имеет свое мнение по поводу воды из-под крана. Одни спокойно пьют его каждый день, а другие боятся как проказы. Во многих странах вода из-под крана безопасна для употребления и отвечает санитарным нормам. Но ее вкус может быть не самым приятным. К сожалению, в Украине редко кто пьет воду с под крана.

Фильтры для очистки воды

Однако если обычный человек заглянет внутрь водопроводных труб, то он никогда в жизни не будет употреблять воду из-под крана. Именно для этого и нужны фильтры колбы для воды для очистки воды от различных примесей, попадающих в нее на станциях очистки и при подведении в жилые дома.

Например, жесткая вода приемлема для питья, но имеет отчетливый минеральный вкус, который многие считают невкусным. Он не представляет опасности для вашего здоровья и может увеличить количество кальция и магния в вашем рационе.

Если вода слишком загрязнена, то один фильтр может не справиться с очисткой в ​​соответствии с ожидаемым уровнем. Поэтому необходимо установить дополнительную и бюджетную систему – магистральный фильтр. Он считается промежуточным звеном в системе фильтрации и монтируется в водопроводную трубу (недалеко от мойки). Обычно магистральная система является одноступенчатой ​​предварительной защитой, но при этом значительно снижает нагрузку на основной фильтр, тем самым удлиняя срок его эксплуатации. Фильтры для воды и катриджи которые подойдут под вашу воду можно купить в интернет-магазине Экософт. Фильтры легко подключаются к фильтру комплексной очистки или смягчения воды, в таком тандеме ваша домашняя система фильтрации воды будет идеальным решением для очистки воды перед ее потреблением.

Выбор подходящего фильтра зависит от первоначального качества водопроводной воды, ежедневного расхода и платежеспособности пользователя. По возможности лучше покупать систему обратного осмоса или фильтр «под мойку», потому что они способны обеспечить качественную очистку. Но, например, при минимальном расходе и использовании чистой воды из-под крана можно рассматривать бюджетный вариант — фильтр-кувшин.