Миссия МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС уже в ближайшие дни, но для этого необходимо согласие Киева и Москвы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. "Я продолжаю очень активно и интенсивно консультироваться со всеми сторонами (по визиту на ЗАЭС – ред.), чтобы эта жизненно важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и снизить риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в ближайшие несколько дней, если текущие переговоры увенчаются успехом", — подчеркнул Гросси. По его словам, Украина уже проинформировала МАГАТЭ о последних обстрелах Запорожской АЭС россиянами, которые произошли с 20 по 22 августа. В частности, в результате атак кафиров была повреждена инфраструктура станции, включая лабораторные и химические установки. Напомним, ранее стало известно, что, по информации "Энергоатома", на Запорожской АЭС из-за регулярных обстрелов существует риск нарушения норм радиационной безопасности. Российские военные повредили эстакаду. Также мы писали, что власти Запорожской области уже начали подготовку к возможному визиту миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.