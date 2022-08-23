Летом цены на овощи в Украине упали из-за сезонного фактора. Производители заявляют, что осенью возможен рост цен на 10-15%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, который дал заместитель председателя ГС "Всеукраинский аграрный совет" (УАР) Денис Марчук. По его словам, цены будут давить нарушения логистических цепей, рост цен на горючее, стоимость энергоносителей и расходы на хранение продукции. "Инфляция, война, нарушение логистических цепей, рост цен на топливо — это составляющие, которые формируют ценовую политику на продукты питания. С начала войны цены на товары выросли более чем на 20%. Сейчас август, сезон сбора овощей, поэтому наблюдаем снижение стоимости из-за увеличение предложения", — сказал он. Марчук отметил, что картофель, огурцы, томаты и другие овощи подешевели, сезонный фактор будет продолжаться до октября. "Учитывая, что определенное количество украинцев выехали за границу, это также способствовало снижению цен на сезонные овощи. Но осенью возрастут расходы на хранение овощей, поэтому следует ожидать после октября увеличения цены на 10-15% на все группы", — прогнозирует представитель ассоциации. производителей аграрной продукции Напомним, по данным Госстата, в июле 2022 года в Украине подорожали овощи, яйца и гречка.