YouTube запускает раздел с подкастами. Новый сервис составит конкуренцию Spotify и Apple Podcasts. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge. Раздел с подкастами дебютировал на сайте видеохостинга в конце июля и все еще находится в процессе бета-тестирования. Доступ к нему можно получить только в США по адресу youtube.com/podcasts или через поиск. В новом разделе представлены подкасты популярных шоу и каналов. Несмотря на простоту интерфейса, аналитики прогнозируют новому функционалу сайта большую популярность. Согласно исследованию Interactive Advertising Bureau, в прошлом году мировая индустрия подкастов сгенерировала 1 миллиард долларов прибыли. Сам же сервис видеохостинга YouTube принес своей материнской компании 28 млрд. долларов. Ранее сообщалось, что YouTube готовится к запуску платформы по покупке платных подписок на потоковое видео. У компании свой новый вид бизнеса называют интернет-магазином. Напомним, РБК-Украина писала, что Facebook и Instagram способны отслеживать действия пользователя на страницах из-за встроенного кода в браузере приложений. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.