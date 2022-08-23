Подготовку украинских военных в Великобритании проведут 90 инструкторов из Нидерландов. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Минобороны Нидерланды. Министр обороны Кайса Оллонгрен отметила, что Нидерланды предоставили Украине помощь в виде материалов, оружия, боеприпасов и оборудования на сумму более 210 млн. евро. "Подготовка украинских вооруженных сил очень важна, и мы продолжим способствовать этому в будущем", – сказала Оллонгрен. Напомним, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и министр внешней торговли Лье Шрайнемахер находятся с общим визитом в Киеве. Ранее министр обороны Новой Зеландии Пенни Энар подтвердил командировку в Британию военных инструкторов для обучения солдат из Украины. Кроме того, Эстония отправит военных инструкторов в Британию для обучения солдат из Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.