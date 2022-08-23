Нидерланды предоставят Украине более 65 миллионов евро в качестве помощи для начала восстановления пострадавших от российской агрессии регионов. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Минобороны Нидерланды. Пакет помощи будет содержать финансирование усилий голландских компаний по восстановлению разрушенной российскими войсками инфраструктуры Украины – мостов, дамб и больниц. Денежные средства также пойдут в поддержку украинского малого и среднего бизнеса. Нидерланды также предоставит 1 млн. евро на реконструкцию отдельных городов, таких как Херсон, Николаев и Одесса. Кроме того, правительство Нидерландов планирует выделить 10 млн. евро на разминирование и уничтожение взрывоопасных предметов на территориях, где велись боевые действия. Нидерланды также предоставят 2,5 млн евро Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) для поддержки макроэкономических реформ, государственного управления и обеспечения верховенства закона в Украине, а также 2 млн евро – Фонда ООН для поддержки жертв сексуального и гендерного насилия в Украине. Напомним, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и министр внешней торговли Лье Шрайнемахер находятся с общим визитом в Киеве. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.