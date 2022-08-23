В Закарпатье ожидаются грозы сегодня, 23 августа. Украинцев предупреждают о I уровне опасности (желтый). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС. Кроме того, в отдельных районах Закарпатья прогнозируется град и шквалы, местами значительные дожди. В восточных и юго-восточных областях страны к концу суток ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Напомним, завтра в Украине прогнозируют облачную погоду. Днем в Закарпатье и Прикарпатье ожидаются кратковременные дожди и грозы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.