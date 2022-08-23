Утром 23 августа русские войска обстреляли центральную часть Харькова. "Прилет" находился в Киевском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и "Общественное". По его словам, попадание было в частный дом без пострадавших. "Утро дня города началось с обстрела Киевского района. Попадание в частный дом, без пострадавших", — сообщил Терехов. В то же время, спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко сообщил, что в Харькове около 04:40 произошел пожар на одном из предприятий. Возгорание в пятиэтажном здании локализовали около 06:30. Отмечается, что до пожара взрывов не было. Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области усилят комендантский час и комплекс мер безопасности во время празднования Дня Независимости из-за угрозы усиления провокаций. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.