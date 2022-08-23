Утром 23 февраля в Харькове прогремели взрывы после оглашения воздушной тревоги в городе и области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". Жителей просят оставаться в укрытиях. В местных пабликах сообщают о трех взрывах. Напомним, вчера украинские пограничники совместно с артиллеристами ВСУ уничтожили российскую систему ПВО в Харьковской области. Как сообщалось ранее, в воскресенье оккупанты обстреляли Киевский район Харькова. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.