Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выступила с резкой критикой в адрес главы российского государства Владимира Путина по случаю Европейского дня памяти жертв сталинизма и нацизма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW. Война России против Украины незаконна и неоправдана, подчеркнула она. "В этом году Путин вернул ужасы войны в Европу и напомнил нам, что мир нельзя принимать как должное", — указала глава Еврокомиссии. Кроме того, контролируемая российским государством пропаганда искажает историю и распространяет теории заговора, а каждый выступающий против этого подвергается наказанию. И покоя не будет, пока Украина не отстоит свою позицию, убеждена фон дер Ляйен. "Граждане Украины отдают свои жизни, чтобы защитить ценности, на которых основан наш Союз", — подчеркнула глава Еврокомиссии. На упоминание о договоре Сталина и Гитлера Провозглашенный Европарламентом Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма отмечается 23 августа начиная с 2009 года. В 1939 году в этот день были подписаны договор о ненападении между Германией и СССР и секретный дополнительный протокол, определивший в Европе "пределы сфер интересов" сторон в случае территориально-политической перестройки областей, входящих в состав Финляндии, Латвии, Эстонии, Литвы и Польша. Немецко-советский пакт о ненападении считается документом, подготовившим почву для вторжения Германии в Польшу 1 сентября 1939 года. Ранее фон дер Ляйен призвала страны, менее зависимые от поставок российского газа, также принять участие в усилиях по экономии. Экономики в ЕС тесно переплетены, и газовый кризис затронет все государства-члены в той или иной форме. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.