Центральный матч первого тура УПЛ пройдет в Ужгороде. «Заря» и «Ворскла» – это наши представители в еврокубках. Представители, которые, к сожалению, уже вылетели.

В этом же матче эксперт предлагает ставить на победу «Ворсклы», превосходящую соперника в нескольких факторах. Выгодный коэффициент на победу полтавчан можно найти в БК 1хСтавка — 2,35. Букмекер предлагает множество линий, а также приятные бонусы и акции для бетторов. Чтобы узнать, стоит ли пользоваться этой конторой, следует прочитать отзывы 1хСтавка от реальных пользователей.

Гиленко симпатизирует Виктор Скрипник за его взвешенность, покой, европейский подход, ну и за прогресс, конечно. В то время как Патрик Ван Леувен выглядит для эксперта загадочной фигурой, которая бралась за множество футбольных профессий.

«Ворскла» потеряла нескольких важных легионеров (Оливье Тилль, Ранжел, Якубу, Тамм), впрочем, состав все равно остается неплохим, есть усиление. «Заря» изменились гораздо радикальнее и стала заметно слабее, как кажется эксперту. Неизвестно, сыграет ли Кабаев, который должен перейти в «Динамо».

Учитывая все факторы, полтавский клуб выглядит более перспективным победителем, нежели клуб из Луганска.