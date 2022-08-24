Сахарный диабет – распространенный диагноз, с которым живут многие люди. Несмотря на то, что болезнь известна и изучена, вокруг нее много мифов. Об этом рассказали врачи медицинского онлайн-хаба DOC.ua. Миф №1. Если у меня нет симптомов диабета, то я не болен Правда. Часто человек даже не догадывается о том, что у него сахарный диабет. По статистике каждый четвертый пациент с диабетом не знает о своем заболевании до того, как врач поставит диагноз. Миф №2. Диабет возникает у тех, кто ест много сладостей Правда. Сам по себе сахар не вызывает диабет, однако является фактором риска ожирения, которое, в свою очередь, увеличивает риск заболевания диабетом. Кроме того, неконтролируемое употребление сахара во время заболевания может привести к развитию многочисленных осложнений. Миф №3. Сахарный диабет 2 типа – лечится только таблетками и инсулин не назначается Правда. Если сахарный диабет не компенсируется таблетированными препаратами, следует использовать инсулинотерапию, чтобы спасти жизнь и избежать осложнений болезни. Миф №4. Людям с сахарным диабетом почти нельзя ничего есть Правда. Понятно, что следует снизить потребление сладкой, муки, фаст-фудов. Но соблюдая принципы сбалансированного питания (согласно здоровой тарелке ВОЗ), вы можете питаться так же здорово, как и люди без сахарного диабета. Миф №5. Диабет поражает только людей с избыточным весом Правда. Действительно, большинство случаев заболевания сахарным диабетом 2 типа выявляют у людей, имеющих избыточную массу тела или ожирение. При этом у взрослых с нормальной или низкой массой тела также может развиваться сахарный диабет. Люди с сахарным диабетом 1 типа обычно имеют нормальный вес. Раньше мы писали, что делать, чтобы предотвратить сахарный диабет. Также читайте об украинском фрукте, значительно снижающем сахар в крови.