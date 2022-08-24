Британия и Украина объявили о своем намерении заключить соглашение о цифровой торговле, целью которого станет помощь Киеву в восстановлении экономики страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьер-министра Британии. Отмечается, что 23 августа в Лондоне состоялась встреча министра международной торговли Великобритании Анн-Мари Тревельян с первым вице-премьер-министром, министром экономики Украины Юлией Свириденко, министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым и послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко. заявила о намерении страны начать переговоры по этому вопросу. "Соглашение о цифровой торговле будет направлено на поддержку украинского бизнеса путем устранения бюрократических проволочек и оказания им помощи в более эффективной торговле с Великобританией с помощью таких технологий как электронные транзакции, электронные подписи и электронные контракты", — пояснили в пресс-службе британского правительства. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вскоре должен покинуть свой пост, ранее призвал западные государства не перестать оказывать всестороннюю поддержку Украине. Напомним, Великобритания выделит Украине еще один пакет финансовой помощи в размере 3 млрд фунтов. Часть средств уйдет на военную поддержку. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.