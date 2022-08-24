Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Киеву новой партии вооружения на сумму более 500 млн. евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Неназванные источники сообщили, что Берлин планирует поставить три дополнительных ЗРК Iris-T, десять бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы защиты от дронов. Оружие в полном объеме будет передано ВСУ в 2023 году, а некоторые компоненты пакета военной помощи могут прибыть в Украину и раньше. Источник в немецком правительстве также сообщил, что парламентский комитет Германии из бюджета должен одобрить поставки, которые Шольц назвал вкладом в модернизацию вооруженных сил Украины. Напомним, ранее депутаты Бундестага от правящей коалиции призвали увеличить поставки вооружений Украине, даже если это временно ослабит германскую армию. А министр иностранных дел Анналена Бербок, комментируя поставки оружия, отмечала, что Берлин либо помогает, либо бросает украинцев на произвол судьбы. Также РБК-Украина писала, что, согласно данным издания Die Welt, Германия уже несколько месяцев игнорирует просьбу Украины о поставках оружия. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.