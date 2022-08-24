В Украине сегодня, 24 августа, погода будет с небольшой облачностью, но преимущественно сухой. Дожди будут идти только в западных регионах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в стране ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь днем в Закарпатье и Прикарпатье переменная облачность, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, днем в восточных и юго-восточных областях порывы 15-20 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +16+19, днем +28+32 градуса; на западе ночью +13+18 градусов, а днем +27+30; в восточных областях ночью +18+21, днем +30+34 градуса; на юге страны ночью +19+21 градус, а днем +30+33; в центральных областях ночью +15+20, днем +29+32 градуса. Погода в Киеве Днем в столице небольшая облачность, без осадков, Ветер восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров покажут ночью +18+20 градусов, а днем +30+32. Напомним, ранее синоптики предупреждали, что сегодня днем в Закарпатье и Прикарпатье прогнозируются кратковременные дожди. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.