24 августа 2022 года по церковному календарю отмечается день памяти преподобных Феодора и Василия Печерских, а также чтят память мученика Евпла Катанского, он же Евпатий Коловрат. В прежние времена в этот день наблюдали за журавлями: если этот день называется "Воскресение", то в этот день почитается память мучеников. Что можно и нельзя делать, кого нужно поздравить – в материале Styler. 24 августа именины отмечают владельцы следующих имен: Василий, Максим, Александр, Сусанна, Федор… Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела! Традиции и обычаи 24 августа, что нужно сделать Когда-то в этот день начинали стричь овец, ведь шерсть животных уже достаточно сильно отрастала. Мастера делали нити из овечьей шерсти, а потом вязали теплые вещи. Также замечали, что в этот день с деревьев постепенно начинают осыпаться листья. Название "Чудеса на болотах" произошло из верования, что в 24 августа ночью люди могли услышать непонятные свист и доносившиеся из болот песни. Народные приметы на сегодняшний день Если ветер, ранее дувший несколько дней подряд, прекращается — скоро будет хорошая погода. Дождь во время восхода солнца — непогода продлится несколько дней. Утром туман стелется над поверхностью водоемов – будет несколько погожих дней. Если звезды мерцают на рассвете, через 2-3 дня будет дождь. Солнце ярко светит, в сентябре практически не будет дождей. Дым от костра стелется по земле – к дождю. Что нельзя делать на Евпла Употреблять алкоголь, поскольку к выпившему человеку обязательно появятся покойники. Нить и жаловаться на жизнь и судьбу, чрезмерно лениться и думать о своих страхах. Ходить на рыбалку к водоемам, так как утопленники могут в воду затащить. Следует воздержаться от прогулок в одиночестве. Также нельзя сегодня переедать. Раньше мы писали, когда отметим Ореховый Спас и что нельзя делать. Также сообщалось о церковном календаре на сентябрь 2022 года.