Министр обороны Испании Маргарита Роблес в ходе визита на авиабазу ВВС в Альбасете заявила, что Россия может снова попытаться атаковать Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC. Она заявила, что театр войны изменился, имея в виду текущую концентрацию боевых действий на востоке Украины. "Но спецслужбы всего мира предупреждают, что атаки Путина на Киев или любую другую часть Украины могут возобновиться", – сказала она. Роблес подтвердила, что российское правительство будет без сомнений использовать природный газ как орудие войны и призвало к солидарности и единству в ЕС. В Испании уже приняты меры по энергосбережению, в том числе отключение света в магазинах и общественных зданиях после 22:00 и более экономное использование систем отопления и кондиционирования воздуха. "Прогноз таков: это будет долгая, тяжелая и жестокая война, подобная войне 20 века, такой как Первая мировая или Вторая мировая война", — сказала она. "Война будет тяжелой, сложной", подчеркнула министр обороны Испании, признав, что в Европе никак не ожидали такой войны в 21 веке. Роблес также сообщила, что Украина хочет купить новые современные танки в Испании и других странах, и что Мадрид уже предложил научить украинских солдат использованию этой техники. Роблес сообщила, что четыре испанских "Еврофайтера" вылетели из базы Льянос в Альбасете в Эстонию. Она назвала отправку истребителей миссией сдерживания, подчеркнув, что цель этого шага – предостеречь от эскалации. Испанские ВВС ни в коем случае не собираются в этот конфликт вмешиваться, заверила министр обороны. Напомним, вопреки своему мрачному прогнозу, Роблес в августе заявила, что Испания не будет отправлять в Украину немецкие танки Leopard, поскольку они якобы "находятся в абсолютно неблагоприятном состоянии". Еще в апреле Испания выразила готовность к переговорам о передаче Украине десяти боевых танков Leopard 2а4, находящихся на вооружении армии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.