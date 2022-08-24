Потери Украины от оккупации Крыма с 2014 года составляют ориентировочно 118 млрд. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на Крымской платформе. "С начала оккупации Крыма исполнилось 8 лет. За это время Россия превратила полуостров в огромную военную базу. Ориентировочные потери Украины от временной оккупации Крыма составляют около 118 млрд долларов", — отметил он. Напомним, ранее Шмигаль заявил о готовности украинских войск демилитаризировать Крым, используемый Россией для ударов по Украине. А президент Владимир Зеленский отметил, что Украина сама будет решать, каким способом будет возвращать полуостров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.