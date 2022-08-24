Война России против Украины стоит дорого. Ее цену уже ощутили страны Европы, в скором времени ощутят государства третьего мира и азиатские страны. Закончить ее можно скорее путем поставки Украине необходимого количества оружия. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского по итогам саммита Крымской платформы. "Если быть совсем прагматичным, я бы сказал так: эта война стоит дорого. Стоимость высока. Для нас – самая дорогая, потому что люди", – сказал он. Президент добавил, что чем длиннее эта война, тем она дороже. Для Украины ее стоимость заключается в человеческом потенциале, для Европы – в экономике. "Кратчайшая война — она же дешевле, если все прагматические в мире… Дешевле закончить раньше. Закончить раньше — дать оружие нам. Вот такая очень простая школьная формула", — сказал он. По словам президента, влияние российской войны на себе уже ощутили некоторые европейские страны. Третьи государства пока еще столкнулись с последствиями агрессии РФ, но из-за блокирования Черноморского побережья там может быть голод. Азиатские страны ощутят влияние войны чуть позже. Зеленский отметил, что самая дорогая цена будет для России, но она почувствует ее последней. Однако, по его словам, эта цена будет исторической. Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина не собирается стабилизировать фронт, чтобы как-то "успокоить" Россию. Также президент отметил, что пока не может быть речи о переговорах с РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.