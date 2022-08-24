Российские оккупанты утром нанесли еще один удар по Запорожью. Враг атаковал инфраструктурный объект. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram и.о. мэра Запорожья Анатолия Куртева. Удар произошел примерно в 04:00. На месте работают спасатели. "Около четырех часов утра враг атаковал инфраструктурный объект одного из районов города. На месте уже работают соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении. Напомним, после полуночи россияне нанесли первый удар. Ракеты кафиров попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах города. Как сообщалось, недавно в Запорожской области в результате вражеских обстрелов ранения получил 8-летний ребенок и двое взрослых. 18 августа армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью с временно оккупированной территории. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.