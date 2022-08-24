Из-за ДТП у железнодорожного полотна на участке Знаменка – Пантаевка некоторые поезда курсируют с опозданием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци". УЗ обнародовала график поездов с задержками: № 86 Львов – Запорожье (+4 ч 30 мин); № 76 Киев – Кривой Рог (+3 ч 00 мин); № 42 Львов – Днепр (+3 ч 10 мин); № 92 Одесса – Харьков (+3 ч 06 мин); №80 Киев – Днепр (+1 ч 45 мин); №7/8 Харьков – Одесса (+2 ч 25 мин). Время задержки может изменяться, отмечают в "Укрзализныце". Напомним, 19 августа в Харьковской области грузовой поезд сошел с рельсов. Несколько пассажирских поездов также задерживались. Кроме того, "Укрзализныця" продолжит маршрут поезда из Ивано-Франковска для эвакуации жителей Никополя и Марганца. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.