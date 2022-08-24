Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц подписали декларацию о создании к 2025 году альянса по поставке зеленого водорода, произведенного канадскими ветряными электростанциями, в Германию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. В декларации две страны обязуются создать "трансатлантичную цепочку поставки водорода" до 2030 года, а первые поставки намечены на 2025 год. Кроме того, согласно документу, Канада "стремится стать крупным производителем и экспортером водорода, а также связанных с ним чистых технологий" и хочет привлечь прямые иностранные инвестиции для создания необходимой для этого инфраструктуры. Германия, в свою очередь, намерена импортировать "значительные объемы возобновляемого водорода для декарбонизации своих секторов, которые трудно декарбонизировать", в соответствии со своей целью достижение климатической нейтральности к 2045 году. Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Джастин Трюдо договорились о более тесном сотрудничестве в энергетическом секторе и пообещали Украине дальнейшую помощь в ее противостоянии военному вторжению России. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.